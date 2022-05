Campionati studenteschi, la scuola Baldassarre conquista il titolo regionale

La scuola Baldassarre di Trani rappresenterà la Puglia nella categoria cadetti ai campionati studenteschi nazionali di atletica su pista che si terranno a Pescara dal il 31 maggio ed il 2 giugno 2022.La squadra di atletica su pista composta dagli alunni della scuola media Baldassarre di Trani si è classificata al primo posto alle finali regionali dei campionati studenteschi tenutasi il 17 maggio presso lo Stadio di Atletica Cozzoli di Molfetta. La posizione più alta del podio ha permesso alla scuola di aggiudicarsi la partecipazione alle finali nazionali in rappresentanza della nostra regione Puglia. Già vincitori, insieme alla squadra femminile, negli ultimi Campionati regionali pre Covid, edizione in cui però non si svolsero le gare nazionali, gli studenti della Baldassarre riportano un successo che riempie di soddisfazione e di gioia la scuola, sempre tesa a diffondere la cultura dello sport e del benessere tra i ragazzi. Ora non ci resta che tifare per loro che orgogliosamente indosseranno la maglia della nostra Puglia:Christian Sardella 80 hDomenico Landriscina 80 mMarco De Toma salto in lungoGabriele Belardi salto in altoSalvatore Di Modugno lancio del vortexSimone Santomauro 1000 mSardella - De Toma - Belardi - Landriscina staffetta 4per100.