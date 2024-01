"Cantautori In Jazz": Lycia Gissi e lo Starlight Quartet venerdì al teatro Mimesis

Si chiama CONTRAPPUNTI la rassegna musicale a cura di Marcello Spallucci che prende il via al teatro Mimesis venerdì 19 gennaio: si parte con lo STARLIGHT QUARTET, che presenterà il progetto "Cantautori in Jazz".In programma brani di artisti come Paolo Conte, Gino Paoli, Sergio Cammariere, Luigi Tenco e tanti altri, rivisitati attraverso il linguaggio dell'improvvisazione jazz, che apporta sempre nuova vitalità a melodie ed armonie che sono già parte integrante dell'immaginario collettivo.Un percorso accattivante ad alto tasso emotivo, con Lycia Gissi alla voce, Riccardo D'Avanzo al piano, Dario Bellino al basso e Marcello Spallucci alla batteria.*Ingresso con posto libero fino ad esaurimento € 10*Porta ore 20.30 - inizio ore 21.00Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *380 174 6220*