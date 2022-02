Caos parcheggi in un fine settimana "da fuoco"

Un altro fine settimana all'insegna della modalità "Città fuori controllo" per Trani. La concomitanza con le temperature miti, portando ulteriori masse di visitatori dai centri limitrofi, ha evidenziato i soliti nervi scoperti: traffico impazzito e parcheggi selvaggi.Auto interminabili, litigi tra automobilisti, ingorghi ovunque: il caos maggiore si è verificato sul Porto con lunghi incolonnamenti e auto parcheggiate in divieto di sosta, per esempio a ridosso di Piazza Quercia. La baraonda di parcheggi selvaggi non è passata inosservata alle forze dell'ordine ed infatti sono fioccate diverse multe. In assenza di parcheggi, qualcuno ha anche deciso di parcheggi a ridosso di stalli e scivoli per disabili come è successo in via Bovio.Da più parti giunge l'appello a chiudere al traffico l'area portuale, almeno durante il fine settimana, quando le vie del centro si animano e gli afflussi di persone sono maggiori. Uno scenario, in ogni caso, ben lontano dall'idea di città turistica.