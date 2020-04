“Casa di Carta”, il centro polivalente di Trani festeggia un anno di attività

5 foto Casa di Carta

Il 13 Aprile 2019, esattamente un anno fa, è nato sul nostro territorio il Centro Polivalente "Casa di Carta". Questa realtà è sorta dalla tenacia di otto soci che non hanno smesso di credere nel loro operato ed hanno deciso di riorganizzarsi per rispondere alla necessità di un sistema abilitativo e riabilitativo. La loro mission è quella di rendere accessibile e competente ogni forma di servizio per l'infanzia e l'adolescenza vivendo da adulti con adulti attraverso scambi sociali e umani.L'intervento ad impostazione cognitivo-comportamentale è volto a promuovere e a mantenere l'inclusione sociale, mediante attività educative indirizzate all'autonomia, attività abilitative con i principi dell'Analisi Comportamentale Applicata(ABA), Progetti di Inclusività e attività di formazione. Il centro si avvale di un equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi, logopedisti e psicomotricisti. In questo anno sono state avviate molteplici collaborazioni tra cui quella con Activita che vede l'attuazione di un progetto sperimentale di Parkour per la strutturazione di un protocollo di lavoro con bambini/e e ragazzi/e autistici.La Cooperativa, inoltre, ha aderito al progetto "Autism Friendly" e mantiene costanti rapporti con le Asl di appartenenza dei suoi studenti al fine di garantire interventi condivisi. Si avvale di un consulente esterno BcBa, la Dott.sa Maria Josè Sireci, che con frequenza valuta il lavoro svolto e aggiorna il personale su possibili nuove ricerche di evidenza scientifica nell'ambito delle scienze umane.In questo momento il Centro in linea con i DPCM emanati dal Governo, ha interrotto la propria attività consueta, ma ancora una volta non ha abbandonato le proprie famiglie offrendo supporto online. La loro storia è iniziata da poco ed è ancora tutta da scrivere con la speranza di tornare ad una realtà anche migliore rispetto a quella a cui eravamo abituati.