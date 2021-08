Cede un pezzo di asfalto in corrispondenza di un vecchio tombino: chiuso un tratto di pista ciclabile in via Sant’Annibale Maria di Francia

La pista ciclabile di via Sant'Annibale Maria di Francia è "fuori uso" in un tratto, che preclude comunque il transito su buona parte della sua lunghezza, a causa del cedimento di un tratto di asfalto in corrispondenza di un tombino, che pare sia stato coperto all'epoca della realizzazione della pista stessa.Probabilmente per una perdita interna alla condotta, nel tempo l'asfalto ed il terriccio hanno ceduto in corrispondenza di una delle villette che si affacciano sulla strada: per questo motivo, e per evitare che il cedimento potesse diventare una voragine, il tratto è stato circoscritto e messo in sicurezza dalla Polizia locale. La cosa naturalmente ha precluso il passaggio, e si attende la riparazione e la riapertura della pista ciclabile.