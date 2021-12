Cena di Natale per i più bisognosi, si rinnova l'appuntamento da Cottura Media

"Natale con loro". A Trani si rinnova l'evento benefico che vedrà protagonista il ristorante Cottura Media che si è proposto, per la quinta volta, nell'offrire una cena di Natale ad alcune famiglie bisognose della città nel giorno della vigilia. In collaborazione con il Comune di Trani, venerdì 24 dicembre il ristorante Cottura Media (piazza Cesare Battisti) aprirà le sue porte a circa 30 ospiti già selezionati tra le fasce di reddito più in difficoltà della comunità cittadina.Per loro è prevista una cena più ricca del solito come spiega il ristoratore Nicola Nenna: "Cercheremo di far vivere un momento di festa e di convivialità e di regalare un momento di serenità e di leggerezza a coloro che, provati nella fragilità e difficoltà quotidiana, stanno risentendo più di altri di questo tempo particolare che sono costretti a vivere".L'azienda non è nuova a questo tipo di iniziative di solidarietà. Oltre all'organizzazione delle cene di Natale per meno abbienti, nel periodo estivo ha sopperito alla chiusura della Caritas di Trani somministrando pasti giornalieri per tutto il mese di agosto.