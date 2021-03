Centenario Piazzolla, sugellato il gemellaggio culturale con Mar del Plata

Un grande successo l'edizione speciale di Tango Talk "Piazzolla 100", in diretta facebook da Palazzo delle Arti Beltrani, sulle pagine di Festival del Tango Trani, Centenario Piazzolla e Città di Trani. Tantissimi internauti collegati da tutto il modo. L'evento in streaming pensato, data la pandemia, per celebrare il centenario dalla nascita del genio musicale Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992), ha visto un parterre di tutto rilievo collegato on line in un ponte ideale tra Trani, l'Italia e l'Argentina, e ha consentito agli ideatori e promotori del Centenario Piazzolla, già organizzatori del Festival internazionale del Tango Trani,di illustrarne il fitto calendario. Non solo.L'occasione è stata utile per sugellare un gemellaggio culturale tra due sponde, quella tranese e quella argentina, che custodiscono le radici profonde del riformatore del tango. In onore di Astor Pantaleòn Piazzolla sono intervenuti i due sindaci della città di Tranidella Città di Mar de Platache si sono promessi che questo gemellaggio si sostanzierà e si concretizzerà, appena la pandemia lo consentirà. Il primo cittadino di Trani ha invitato il dott. Montenegro nella sua cittadina per un incontro ufficiale. Nel segno del gemellaggio culturale tra le due sponde che custodiscono le radici profonde del riformatore del tango durante il Tango Talk sono intervenuti anche l'assessore alle Culture della Città di Traniin collegamento anche il suo omologo argentino di Mar del Palatail Cav.già addetta culturale Ambasciata argentina a Roma, la direttrice per i Rapporti Internazionali di Mar de Platala tesoriera della Fundacion Astor Piazzollai direttori artistici del Festival Internazionale del Tango TraniA moderare i vari interventi degli ospiti di Tango Talk con la sapiente regia tecnica di Davide Ferrante, la giornalista Annamaria Natalicchio.la vedova di Astor, già cittadina onoraria tranese, onorificenza consegnatale l'anno scorso in Cattedrale durante il concerto del 'Quinteto Astor Piazzolla'.Per ilè previsto, infatti, un anno di eventi che si concluderanno a marzo 2022. Cinquanta eventi e cento artisti coinvolti, tante le novità.. Sono partiti da ieri 11 marzo, proprio in occasione del Centenario dalla nascita del grande musicista argentino di origini tranesi due concorsi: uno musicale e l'altro letterario. Il "" per portare alla luce i migliori musicisti emergenti. Tutti i partecipanti devono inviare una clip con la registrazione audio-video di brani di Astor Piazzolla all'indirizzo mail concorsomusicale@centenariopiazzolla.it Le clip saranno sottoposte al giudizio della giuria presieduta da Daniel Binelli, compositore, arrangiatore e bandoneonista argentino di fama internazionale, ampiamente acclamato come uno dei massimi esponenti della musica di Astor Piazzolla, avendo fatto parte, nel 1989, del "Sexteto Nuevo Tango" di Piazzolla. Tra i giurati sarà presente anche lo straordinario bandoneonista argentino Victor Hugo Villena, rappresentante di punta della nuova generazione e docente riconosciuto a livello mondiale. La direzione artistica del concorso è affidata ai fratelli Antonio e Nicola Ippolito, fondatori e componenti del progetto Tango Sonos, da anni una realtà consolidata nel panorama concertistico internazionale.Il secondo è il concorso "in collaborazione con la casa editrice Durango Edizioni."Tango non è solo un genere musicale, all'interno di questa potenza espressiva legata al Tango emergono tutte le sue sfaccettature: ballo, musica, canzoni, concerti, dischi, Argentina, Buenos Aires, bandoneon, milonga, Astor Piazzolla, emigrazione. La parola scritta, infine, rappresenta un importante terreno di cultura – spiegano gli organizzatori." In gara ci saranno le opere, direttamente o indirettamente riconducibili ai macro-temi del Tango e alla figura di Astor Piazzolla: l'effettiva riconducibilità delle opere candidate sarà accertata dalla Commissione organizzatrice con giudizio insindacabile. Le opere devono pervenire all'indirizzo mail concorsooblivion@centenariopiazzolla.it . Cinque le categorie che spazieranno dalla narrativa alla saggistica, con una sezione speciale dedicata ai testi commissionati appositamente dalla Commissione organizzatrice del concorso stesso lanciando, così, una vera e propria Call for Paper.Sono inoltre previstiil "tantissimi concerti interamente dedicati al genio di Astor Piazzolla, compositore di oltre 3.000 brani musicali che spaziano dal Nuevo Tango, al Jazz, alla Bossanova, fino ad arrivare al Rock. Un evento internazionale e di spessore con artisti del calibro diConfermata poi dal 15 al 18 luglio l'Tutte le associazioni della città saranno coinvolte nei festeggiamenti per il Centenario di Piazzolla, l'artista che ha rivoluzionato il tango e ha dato nuova vita e nobiltà a questo genere.Tutte le informazioni degli eventi del centenario sono disponibili sul sito www.centenario piazzolla.it