Amiu, centro di raccolta in via Finanzieri chiuso il 4 e 5 aprile

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che in occasione delle prossime festività il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" di via Finanzieri n. 24 resterà chiuso domenica 4 aprile 2021. In tutti gli altri giorni le attività si svolgeranno abitualmente secondo i seguenti orari: apertura al pubblico tutte le mattine dalle ore 8:00 alle 13:00 ed il martedì ed il venerdì dalle ore 14:00 alle 19:30. L'Info-Point di via Finanzieri n. 24, presso cui è possibile ritirare i kit per la raccolta differenziata e informazioni sui servizi connessi, sarà chiuso lunedì 5 aprile 2021 e riprenderà regolarmente le attività da martedì 6 aprile dalle ore 8:00 alle 13:00.Cogliamo l'occasione per informare la cittadinanza che la raccolta differenziata porta a porta sarà regolarmente eseguita durante le festività come previsto dal calendario di raccolta porta a porta per utenze domestiche ed utenze non domestiche. Saranno altresì funzionanti le isole ecologiche mobili dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 (escluso i festivi), scrivendo alla pagina Facebook di AMIU o consultando il sito www.amiutrani.it.