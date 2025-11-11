Religioni
Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore"
Organizzati tre incontri formativi presso la Parrocchia San Magno per affrontare la "catastrofe educativa" e il nuovo campo di missione digitale
Trani - martedì 11 novembre 2025
Prenderà il via venerdì 14 novembre 2025, presso la parrocchia San Magno di Trani, il Percorso Diocesano di Formazione per l'anno 2025. L'iniziativa si inscrive nel tema più ampio assunto dall'Arcidiocesi: "Io sono una missione su questa terra," e si focalizza sul cruciale argomento: "Insieme per formare l'intelligenza del cuore". L'obiettivo è rispondere a un cambiamento epocale che non è solo culturale, ma anche antropologico, e che sta generando nuovi linguaggi e dinamiche sociali. Come sottolineato dall'équipe del Percorso Diocesano di Formazione (PDF), la Chiesa si trova oggi di fronte a una vera e propria crisi educativa.
«Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale, ma anche antropologica che genera nuovi linguaggi ed esige un'Alleanza tra tutte le componenti della persona... Dalla 'emergenza educativa' (Benedetto XVI) siamo passati alla 'catastrofe educativa' (Francesco) che richiede, alla luce del cammino sinodale, un percorso di 'formazione' (Leone XIV) capace di renderci consapevoli e preparati ad abitare l'ambiente digitale come nuovo campo di missione della Chiesa».
Il percorso formativo si pone l'obiettivo di costruire ponti: tra lo studio e la vita, tra le diverse generazioni, e tra le diverse componenti del popolo di Dio (vescovi, laici, presbiteri, diaconi e consacrati), oltre che con le espressioni intellettuali, scientifiche e politiche della società civile.
Struttura e Contenuti del Percorso
Il ciclo di incontri, che si svolgerà in forma laboratoriale presso la Parrocchia S. Magno a Trani dalle 18:30 alle 21:00, sarà coordinato dal Prof. Pier Cesare Rivoltella, docente di Didattica e Tecnologie dell'educazione presso l'Università di Bologna. Il programma si articola in tre appuntamenti fondamentali:
L'iniziativa rappresenta un momento cruciale per la Diocesi, chiamata a formare una "intelligenza del cuore" che sia capace di discernimento e di missione efficace in un mondo radicalmente mutato dalla tecnologia.
