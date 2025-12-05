Eventi e cultura
Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani
La Tienamente Band sabato 6 dicembre apre le porte alle festività
Trani - venerdì 5 dicembre 2025 10.18
A Palazzo delle Arti Beltrani, la musica accende la festa. Christmas Party, parte integrante del cartellone Le Vie del Natale a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani, porta in scena ogni sabato sera, a partire dal 6 dicembre 2025 fino al 3 gennaio 2026, concerti che profumano di allegria e convivialità. Musica dal vivo e degustazioni di vini pugliesi dell'Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli si intrecciano in un'atmosfera vibrante, dove jazz, swing, world music e canzoni d'autore sprigionano la magia delle festività e trasformano ogni appuntamento in un'esperienza che celebra la cultura e la bellezza del territorio, con un rituale di gioia condivisa.
L'esordio è fissato per sabato prossimo alle ore 20:30 (porta ore 20:00) con la Tienamente Band e la sua "Musica italiana d'autore", capace di scaldare il pubblico con sonorità familiari e raffinate. Il quintetto pugliese, nato nel 2008 e da sempre votato alla rilettura della grande tradizione del cantautorato italiano, non propone un semplice omaggio, ma un viaggio appassionato che attraversa le parole e le melodie di autori. Un repertorio ricco che parte dal "principe" Francesco De Gregori, con incursioni anche in capolavori di altri grandi come Lucio Dalla, Ron, Ivano Fossati, Paolo Conte, Jannacci, Graziani, Capossela, Mannarino, la PFM, restituendone la forza narrativa e la capacità di raccontare la vita con poesia e realismo. Sul palco si alternano Francesco Rossi alla voce, chitarra e armoniche, Alessandro De Cillis alla chitarra solista, Nico Arcieri al pianoforte, Mimmo Di Corato al basso e Tommaso Bombini alla batteria. Con arrangiamenti personali e interpretazioni originali, i cinque musicisti trasformano ogni brano in un racconto vivo, capace di evocare emozioni e visioni del mondo.
Il Christmas Party non è solo un cartellone musicale: è un invito a condividere. La rassegna prosegue sabato 13 dicembre con il Larry Franco Trio, che porta in scena "Larry Christmas and Happy New Swing", un concerto dal sapore internazionale che trasforma il Natale in una festa di ritmo e leggerezza. Il 20 dicembre, invece, il Michele Liso Trio propone "Isabèl", un viaggio musicale che mescola la tradizione classica con le suggestioni del flamenco e della world music, regalando atmosfere mediterranee e cosmopolite. Il 27 dicembre, il jazz torna protagonista con Mino Lacirignola Trio e il suo "The Christmas Songs in jazz", un omaggio elegante e raffinato alle melodie natalizie. Infine, il 3 gennaio, Pietro Verna Trio chiude la rassegna con "Naviganti", un reading musicale che intreccia parole e musica, offrendo un momento di poesia e introspezione perfetto per salutare le feste.
Ogni concerto del Christmas Party è un brindisi alla bellezza, un invito a lasciarsi trasportare, in un'atmosfera accogliente e conviviale, dalle note della musica dal vivo alle degustazioni di vini pugliesi, offrendo al pubblico atmosfere intime e coinvolgenti, dove la musica diventa esperienza, gioia e riflessione.
I biglietti per il concerto "Musica italiana d'autore" dei Tienamente band sono disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-italiana-d-autore/288764 o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (aperto dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18), intero €15 – ridotto soci €10 ed includono (prima dell'inizio del concerto) anche la visita al Museo e alla collezioni custodite a Palazzo Beltrani.
La città si anima da domenica 7 dicembre con il Festival delle Bande Musicali, anche per questa seconda edizione Delle Arti e Palazzo Beltrani si sono avvalsi della preziosa collaborazione di Nicola Fiore. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (dalle ore 11:00), percorre le vie del centro e culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa (dalle ore 12:00) il cuore pulsante di una delle tradizioni più autentiche della Puglia. Domenica 7 dicembre apre il cartellone il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" della Città di Trani, diretto dal Maestro Di Puppo, seguito il 14 dicembre dalla Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" Città di Bari, maestro direttore Aiezza. Il 21 dicembre è la volta del Gran Concerto Bandistico "P. Serripierro" - Città di Polignano, diretto dal M˚ Spinelli, mentre il 28 dicembre la Banda Musicale Cittadina "Don Giovanni Cipriani" di Turi, diretta dal M˚ Savino, porta in scena atmosfere sinfoniche di grande respiro. A chiudere il festival, il 4 gennaio, lo storico Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" della Città di Bisceglie, diretto dal M˚ Grillo, che suggella con la sua tradizione centenaria un mese di musica popolare e partecipazione collettiva. È un viaggio sonoro che unisce generazioni, riscopre le radici e valorizza il territorio, trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali. Il progetto, che celebra una delle tradizioni più radicate del territorio, mira a coinvolgere turisti, cittadini e appassionati in un'esperienza musicale inclusiva e itinerante a fruizione totalmente gratuita, dove il repertorio spazia dai classici alle composizioni moderne, passando per i brani natalizi più amati.
Le Vie del Natale, il cartellone di eventi tra teatro, concerti e spettacoli che anima la Città di Trani dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, sono un'esperienza, un viaggio, un abbraccio collettivo che unisce arte e festa, cultura e comunità. Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a soli 60 euro anziché 104. Un dono che è un'emozione da vivere e condividere.
Il programma completo delle iniziative natalizie del Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link della brochure digitale consultabile o scaricabile su https://www.flipsnack.com/675AA5.../natale-2025-210-x-210-mm. I biglietti di tutti gli appuntamenti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it. A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale sono pronte a incantare, guidando cittadini e turisti verso un mese di esperienze autentiche con il cuore aperto e le note che risuonano nell'aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore
