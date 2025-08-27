FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025

Trani - mercoledì 27 agosto 2025
La FIAB Trani invita a vivere un'esperienza unica: raggiungeremo Barletta in bici per assistere allo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori nel cielo d'estate! Raduno ore 11:00 – Piazza Plebiscito (lato pedonale), Trani - Partiremo insieme in bicicletta lungo un percorso pianeggiante e adatto a tutti, direzione Barletta, per goderci lo show aereo più atteso dell'anno. Dopo lo spettacolo, il rientro sarà in autonomia: potrai scegliere se tornare in bici con il gruppo o prendere comodamente il treno. Una giornata tra amici, mare, bici e il tricolore che colora il cielo. Non mancare! Info: fiab.trani@gmail.com
