Cittadino morso da un serpente, Centrone: «Colpa delle lungaggini e burocrazia»

«Quasi un mese fa ho segnalato, prima ad Amiu successivamente sui social, lo sversamento di rifiuti di dubbia provenienza in un terreno agricolo. Dopo una settimana (durante il consiglio comunale) l'assessore Merra mi garantì che si sarebbe adoperata personalmente per risolvere il problema». A parlare è il consigliere di minoranza, Michele Centrone (Filiberto Palumbo sindaco) che denuncia quanto segue sui suoi canali social.«Ad oggi è tutto invariato, anzi, qualche giorno fa, il proprietario del terreno è stato morso da un serpente di importanti dimensioni fuoriuscito da uno di quei bidoni! per fortuna dopo una medicazione in ospedale e un grande spavento non ci sono state conseguenza peggiori. Questo è l'esempio che le lungaggini della burocrazia e l'inerzia dei nostri amministratori le pagano, a caro prezzo, i cittadini».