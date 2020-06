Clinica privata "Cani & gatti top", prossima apertura?

E pensare che oggi avrei voluto occuparmi di quella tanto agognata raccolta differenziata, che, diffusa nei paesi più civilizzati del mondo da decenni ed in forme molto più evolute di quella nostrana contraddistinta da orgia - ammucchiata di "bidon-cestini (ad esempio raccoglitori interrati nord europei), viene fatta passare come una conquista epocale per l'umanità tranese. Poi con quello slogan un po' così, che ti stimola la toccatina agli zebedei (finché Trani non ci separi...Da cosa? Dalla discarica? Troppo sottile. Dall'inciviltà finora sfoggiata dai tranesi poco "riciclisti"? - ricicloni porta ad una rima terribile anche se realista - (troppo anti campanilistica per i nostri gusti). Dalla vita? E qui scatta la toccatina di cui sopra.Ma niente da fare. Se ne parla nei prossimi giorni, anche perché quest'orgia di bidoncini in stile soldatini allineati me la voglio studiare da vicino e vedere l'effetto che fa sul superficiale tranese medio ("Scitt' del! Bast ca' u' scitt' "). Ripartiamo da questo caso dei gatti e dei cani soccorsi dal Comune, che sembra stia assumendo connotati molto stuzzicanti. Infatti la consigliera Cinquepalmi si è predisposta a segnalare, andando a ritroso, le varie voci di spesa ed interventi. Legittimo il soccorso. Ma legittimo anche il diritto di una consigliera d'opposizione che fa il suo "porcaccio" lavoro (era ora dopo stampelle e simulatori d'opposizione, dopo pesci lessi o essiccati al sole del gettone riflesso) d'informare i cittadini su come e quanto vengono spesi i loro soldi ad una determinata voce di spesa, perché possano fare le loro legittime valutazioni, come faremo quelle, tra qualche settimana circa l'epocale e strabiliante raccolta differenziata.Solo che mentre difficilmente potremo migliorare la raccolta suddetta (dopo tanti anni "è pur' asse' "- assai-) - forse ci vorranno altri 5 o 10 anni per una forma ancora più evoluta, senza orgia di bidoni - per il soccorso ai cani ed ai gatti possiamo andare obiettivamente oltre. Invece di attaccarci a 2000, 4000 euro, direi di pensare in grande, cacchio! Non riduciamoci a queste spesucce. Fondiamo una grande Clinica privata per cani e gatti. Un 5 stelle con Jacuzzi d'ordinanza e sigari cubani in bocca al gatto, massaggiatrici colombiane e buoni pasto a go go a suon di bocconcini, lische di pesce, ossi lunghi e duri. E crepi l'avarizia e buon 2025 nella Clinica del Cane&gatto Top. E crepino gli umani, senza manco l'ospedale (quello con i reparti).