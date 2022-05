Clochard in Piazza della Repubblica: situazione fuori controllo per igiene e decenza

"La situazione è ormai diventata insostenibile, ci sono cacche e pipì ovunque."



Situazioni difficili e delicate, certo, rispetto alle quali è sicuramente sempre più urgente un tavolo congiunto per individuare soluzioni efficaci.

"Oggi è accaduto un episodio gravissimo: uno dei due ha urinato davanti a mia sorella e la sua amica di soli 12 anni sotto il portone di casa mia": è una delle testimonianze che arrivano in redazione e che ieri, a seguito di quanto accaduto, ha suscitato reazioni ancora più indignate.Sono infatti sempre più numerose le segnalazioni circa la situazione che versa in Piazza della Repubblica, in particolare nei dintorni della galleria dove la notte si rifugiano per dormire diversi senzatetto. Questi ultimi ormai senza neanche preoccuparsi di nascondersi utilizzano la strada la piazza è i marciapiedi come bagno per i propri bisogni , anche perché, "spesso ubriachi, non riescono neanche a raggiungerlo, il bagno pubblico" .La situazione, già pesante da mesi, come detto, per via della sporcizia, degli escrementi e del tanfo di urina diffusa, è degenerata ieri quando in pieno giorno uno dei clochard per urinare non si è preoccupato di nascondere le proprie parti intime a due dodicenni che passavano di là."Tengo a precisare - riferisce uno dei cittadini - che innumerevoli sono stati i tentativi di contattare le forze dell'ordine, le autorità competenti, che nel momento in cui arrivano non si degnano neanche minimamente di intervenire" . Un'altra cittadina ha dichiarato che invece le forze dell'ordine dichiarano di non poter far far nulla di fronte a questa situazione.Ci sono bar e negozi che ormai non riescono più a lavorare serenamente, residenti che non riescono più a vivere in tranquillità.