Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio

Trani entra ufficialmente nel calendario del tour estivo di Coez, uno degli artisti più amati della scena italiana. Il 30 luglio 2026 sarà proprio la città adriatica ad accogliere una delle tappe più attese del "From The Rooftop Live 2026", sul piazzale del Monastero di Colonna.Un evento che promette emozioni e un'atmosfera intima, come da tradizione per questo format nato nel 2020 e diventato cult tra i fan. Il progetto "From The Rooftop" nasce infatti dall'idea di Coez di reinterpretare i suoi brani in chiave acustica, con una scenografia essenziale, spesso su veri tetti urbani, che esalta la vicinanza tra artista e pubblico.La scelta di Trani, tra le otto città selezionate per il tour, è motivo di orgoglio per la città e per il pubblico pugliese, che potrà vivere un concerto speciale nel punto più panoramico della città, a due passi dal mare.Con questa data, Trani si conferma sempre più centrale nella scena musicale nazionale, attirando artisti di rilievo e pubblico da tutta Italia. La vendita dei biglietti è già iniziata e l'evento si preannuncia già come uno dei momenti clou dell'estate tranese.