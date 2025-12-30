Coez
Coez
Eventi e cultura

Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio

Il concerto si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'estate tranese

Trani - martedì 30 dicembre 2025 15.08
Trani entra ufficialmente nel calendario del tour estivo di Coez, uno degli artisti più amati della scena italiana. Il 30 luglio 2026 sarà proprio la città adriatica ad accogliere una delle tappe più attese del "From The Rooftop Live 2026", sul piazzale del Monastero di Colonna.

Un evento che promette emozioni e un'atmosfera intima, come da tradizione per questo format nato nel 2020 e diventato cult tra i fan. Il progetto "From The Rooftop" nasce infatti dall'idea di Coez di reinterpretare i suoi brani in chiave acustica, con una scenografia essenziale, spesso su veri tetti urbani, che esalta la vicinanza tra artista e pubblico.

La scelta di Trani, tra le otto città selezionate per il tour, è motivo di orgoglio per la città e per il pubblico pugliese, che potrà vivere un concerto speciale nel punto più panoramico della città, a due passi dal mare.

Con questa data, Trani si conferma sempre più centrale nella scena musicale nazionale, attirando artisti di rilievo e pubblico da tutta Italia. La vendita dei biglietti è già iniziata e l'evento si preannuncia già come uno dei momenti clou dell'estate tranese.
Coez
Coez
  • Musica
Altri contenuti a tema
Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia Roberto Fasciano: «Che la nostra musica possa trasmettere un augurio di pace ed armonia»
Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia Il 31 Edoardo Bennato e l'1 due concerti mattina e pomeriggio
“Puer Apuliae”, il 26 dicembre l’uscita del nuovo singolo del compositore tranese Roberto Fasciano Attualità “Puer Apuliae”, il 26 dicembre l’uscita del nuovo singolo del compositore tranese Roberto Fasciano Composizione per cinque violoncelli dedicata a Federico II
Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani La serie di concerti in villa comunale la domenica mattina continua a riscuotere successo
Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani Il 23 dicembre in occasione dell'inaugurazione del presepe cittadino
Si conclude con Prokof’ev la stagione concertistica “Armonia Naturali” della Fondazione “Aldo Ciccolini” Si conclude con Prokof’ev la stagione concertistica “Armonia Naturali” della Fondazione “Aldo Ciccolini” A chiudere la stagione gli allievi del direttore artistico Alfonso Soldano con l’esecuzione integrale delle sonate di Prokof’ev
Oggi recital pianistico Maratona “Prokof’ev, o la fonte infinita" Oggi recital pianistico Maratona “Prokof’ev, o la fonte infinita" Ultimo appuntamento della stagione concertistica della Fondazione Ciccolini
Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani Protagonista di ieri la Grande Orchestra di Fiati “Enrico Annoscia” di Bari diretti dal Maestro Pasquale Aiezza
«Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
30 dicembre 2025 «Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata "
30 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata"
Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
30 dicembre 2025 Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
30 dicembre 2025 Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols " dell'Orchestra Arcadia
30 dicembre 2025 Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale
30 dicembre 2025 L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale
Patrizia Cormio (Onda Civica): «Nel 2026 più impegno per pari opportunità, giovani e comunità solidale»
30 dicembre 2025 Patrizia Cormio (Onda Civica): «Nel 2026 più impegno per pari opportunità, giovani e comunità solidale»
Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi
29 dicembre 2025 Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi
Trani, Consiglio in versione “Detox”: Bottaro mette l’ordine del giorno a dieta, Ferri gli ricorda l’esistenza del telefono
29 dicembre 2025 Trani, Consiglio in versione “Detox”: Bottaro mette l’ordine del giorno a dieta, Ferri gli ricorda l’esistenza del telefono
Fondazione S.E.C.A., il 3 gennaio il gran concerto d’inizio anno
29 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., il 3 gennaio il gran concerto d’inizio anno
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.