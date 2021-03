Collegamento Aeroporto - Trani: "E' già contenuto nel Piano di Bacino Trasporto pubblico locale"

"Bene la proposta del consigliere Loconte per istituire un collegamento di trasporto pubblico diretto tra la città di Trani e l'Aeroporto di Bari – Karol Wojtyla, ma non dobbiamo dimenticare che quel servizio è già ampiamente previsto": il consigliere provinciale Beppe Corrado ricorda infatti che nei primi giorni dell'agosto scorso è stato approvato in Consiglio Provinciale il "Piano di Bacino Trasporto Pubblico Locale di competenza del Ato provincia Bat".L'approvazione di quel piano fu considerato un evento in qualche modo storico in cui furono gettate le basi per il futuro del trasporto Pubblico urbano ed extra urbano della nostra provincia."Abbiamo voluto un' idea di trasporto pubblico diverso con nuovi percorsi – sottolineava Corrado all'epoca - come ad esempio la tratta che collegherà Aeroporto di Bari Palese", itinerario che includeva la nostra città, servizio voluto fortemente dall'amministrazione comunale di Trani su sollecitazione dell'Assessora Marina Nenna.Era stata la stessa Nenna infatti ad aver fatto istanza proprio per ottenere quell'importante collegamento con lo scalo barese, che riguarderà tutte le costiere della Provincia, e che dovrebbe diventare realtà nei prossimi mesi.