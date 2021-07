Finanziamento bando PinQua, Corrado: «Un sogno che si trasforma in realtà»

Un progetto di rigenerazione urbana che inevitabilmente darà impulso vitale alla riqualificazione della costa a nord che rappresenta la futura espansione della nostra città. In tutti questi anni onestamente molte amministrazioni si sono cimentate in progetti di riqualificazione di tutta la zona con purtroppo alterne fortune. Ora invece il sogno si è trasformato in realtà.

Pochi visionari hanno scommesso sul futuro della nostra città per completare il percorso iniziato anni fa di trasformazione definitiva. Un progetto nato circa due anni fa,un piano strategico, innovativo e rivoluzionario. Lo abbiamo annunciato e presentato in campagna elettorale e noi le promesse le manteniamo.



Esiste una classe politica che in silenzio senza futili polemiche e a testa bassa lavora per il futuro della nostra città. Trani continua ad intercettare finanziamenti finalizzati a migliorare la qualità della vita. È un grandissimo risultato essere tra i primi in Italia oltre ad essere gratificante per tecnici e amministratori ma significa che i progetti sono immediatamente finanziabili. 30 Milioni di euro per cambiare il futuro della nostra città, oggi tutti dobbiamo essere felici aldilà dei colori politici. Area Angelini... Quartiere Petronelli. La città cambia volto e si proietta nel futuro. Grazie ad un Sindaco Visionario e caparbio. Grazie agli Assessori che in silenzio hanno lavorato a questo progetto. Grazie anche a tutto lo staff del Sindaco. Grazie ad una classe politica che ci ha credito fino in fondo. Ma un grazie particolare va a tutto l'ufficio tecnico del comune di Trani che ha lavorato senza sosta. Grazie al dirigente di questo Ufficio un visionario che ama il suo lavoro che ama questa città Grazie all'Arch. Francesco Gianferrigni. Orgoglioso delle mie scelte. Orgoglio di far parte di questa squadra. E ora non possiamo fermarci».

«Sono almeno 30 anni che si discute della riqualificazione dell'Area ex Angelini, una zona alle porte del nostro meraviglioso centro storico, un area degradata, abbandonata diventata con gli anni una bomba ecologica. Una zona strategica non solo per la definitiva riqualificazione del nostro centro storico ma per l'intera città». Così il consigliere di maggioranza Beppe Corrado dopo l'annuncio del sindaco sul finanziamento ottenuto da Trani inerente il bando PinQua.«Dove ora c'è degrado nasceranno: la nuova Villa Comunale sul Mare, un centro culturale nel ex Macello, parcheggio interrato, housing sociale, hub per i turisti, nuove attività commerciali e altro ancora.