Ex Istituto Psicopedagogico: dopo anni di abbandono al via gli interventi

Finalmente dopo anni di degrado, incuria ed abbandono stiamo intervenendo pesantemente all'interno dell'Area dell'Istitututo Psicopedagogico sito in prossimità del Ponte Lama.Un immobile abbandonato da decenni e mai completato. Oggi pericolante e soprattutto pericoloso. L'intera area risulta oramai diventata una discarica a cielo aperto e non utilizzabile dai contadini.Ho effettuato nei giorni scorsi in qualità di consigliere Provinciale un sopralluogo con gli uffici tecnici provinciali e comunali. In accordo con il Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto che ringrazio per l'attenzione posta e su sollecitazione del Sindaco Amedeo Bottaro stiamo per procedere ad una bonifica dell'intera Area per renderIla fruibile ai cittadini e soprattutto metteremo in sicurezza l'intero immobile oramai pericolante.È un primo passo ma importante per ridare alla città e ai cittadini la possibilità di utilizzare un Area pubblica con relativo accesso al mare. E stiamo lavorando ad un progetto per il rilancio dell'intera Area che è di proprietà pubblica. Dopo anni di battaglie finalmente qualcosa si muove.