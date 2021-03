Nuovo laboratorio di pasticceria all'alberghiero "Aldo Moro": l'orgoglio del consigliere Beppe Corrado

Nuovi spazi in arrivo per il laboratorio di pasticceria dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore "Aldo Moro" di Trani: a quelli operativi già da qualche tempo (e i prodotti sono ben visibili nella foto, destinati alla Caritas), si aggiungerà una nuova struttura, i cui lavori di realizzazione stanno per partire.Ne dà notizia il consigliere provinciale e comunale Beppe Corrado, che ha dedicato parecchio impegno a quella struttura scolastica: "Nel mio primo mandato da Consigliere provinciale ho lottato e lavorato per istituire l'Istituito Alberghiero a Trani. Non è stato semplice ma alla fine ci sono riuscito. Ci ho creduto – dice Corrado - l'ho voluto fortemente e questo obiettivo si è realizzato. Perché per Trani era fondamentale avere un istituto alberghiero per formare i nostri ragazzi; per dare un'altra opportunità di studio e lavoro ai nostri ragazzi. Anno dopo anno, abbiamo fatto crescere l'Istituto grazie ad uno straordinario lavoro di squadra.Questo è il ruolo del Consigliere Provinciale, e rientra nelle competenze della Provincia".E' bene sottolineare che "l'Istituto è cresciuto, si è affermato grazie al lavoro del dirigente Prof. Michele Buonvino e a tutta la sua squadra. I primi tasselli, le nuove aule, le attrezzature, le cucine, la prima Sala e poi il primo laboratorio di Pasticceria. Anno dopo anno, assieme, abbiamo costruito pezzo dopo pezzo questo Istituto. Oggi vedere i nuovi laboratori, le nuove aule, le serre dove si coltivano funghi ed ortaggi le nuove Sale è stata veramente una emozione unica. Un sogno che si realizza, il frutto di un lungo lavoro. Tempo passione dedizione. Vedere quei ragazzi che hanno preparato dolci per la Caritas è stato per me motivo di orgoglio. Oggi l'Istituto è un punto di riferimento per tutto il territorio ed è in continua crescita. Un sogno che si è realizzato, un obiettivo raggiunto. Il risultato di un lungo lavoro. Questo, tra i tanti risultati da Consigliere Provinciale, è forse quello a cui sono più legato. Perché segna un territorio".E ora "siamo pronti – conclude il consigliere - per costruire il nuovo e terzo laboratorio di Pasticceria per potenziare l'offerta formativa e continuare a far crescere l'Istituto Alberghiero di Trani. Un immenso grazie al dirigente prof. Michele Buonvino e alla sua squadra di "adorabili pazzi", che, insieme a me, ci ha creduto e realizzato questo sogno".