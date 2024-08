Colonnina ricarica auto nel Distretto sanitario di Trani, da poco installata e già in preda al degrado

È stata installata solamente da pochi giorni ma sembra stia lì già da parecchi mesi se non addirittura anni a giudicare dalle condizioni in cui si presenta: è la colonnina di ricarica per auto elettriche installata nel distretto sanitario di Trani di corso Imbriani (ex ospedaletto). Neanche il tempo di metterla in funzione che la natura ha già fatto il suo corso. Solo pochi giorni fa l'installazione ed oggi la struttura appare già in stato di degrado, sporca di feci di uccelli per la presenza di nidi di uccelli sull'albero soprastante. Non si è pensato magari ad una installazione migliore con una copertura in grado di proteggerla? Ma non è tutto: proprio davanti alla colonnina è parcheggiata un'auto in dotazione dell'Asl in stato di abbandono e in condizioni igienico-sanitarie precarie, ricoperta di aghi di pino. Auto (che almeno in teoria) dovrebbe servire per il trasporto di pazienti affetti da patologie. Insomma, non un proprio bel vedere per i tanti utenti che ogni giorno si recano in sede: per una struttura sanitaria pulizia, igiene e decoro dovrebbero essere garantiti sempre e comunque.