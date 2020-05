Colora Corona, contest per i più piccoli a cura dell'associazione Paideia

L'associazione "Paideia", ideatrice dello spazio ludico per minori in visita ai congiunti detenuti, "Magikambusa", lancia un concorso di disegno rivolto ai bambini con lo scopo di creare un patchwork delle emozioni dei più piccoli durante l'emergenza causata dalla diffusione del Covid19.«Ci piacerebbe che ogni bambino provasse a dar vita ad un disegno che rappresenti il suo modo di vedere l'emergenza, gli improvvisi cambiamenti nella sua quotidianità e l'incertezza vissuta.Vorremmo che in ogni lavoro i più piccoli dessero sfogo ai loro pensieri, dando forma e colore alle loro possibili ansie e insicurezze».Per partecipare all'iniziativa "Colora Corona", basterà pubblicare i lavori sulle proprie pagine facebook e instagram aggiungendo l'hastag #magikambusaecorona #ilvirusacolori o inviare i lavori tramite whatsapp al numero +39 320 765 1547 o tramite mail all'indirizzo paideiassociazione@gmail.com L'associazione provvederà a raccogliere tutti i lavori dal 20 maggio al 20 giugno; a fine emergenza sarà allestita una mostra con tutti i lavori pervenuti.