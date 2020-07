Colto da malore, 45enne originario di Trani perde la vita nell'udinese

Si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava lavorando e non si è più risvegliato. E' successo a Venzone (in provincia di Udine) dove Emanuele Tortosa, 45enne originario di, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 luglio, intorno le 17.30. L'uomo, residente a Tolmezzo, gestiva insieme alla moglie Elena un negozio in centro a Venzone. Le sue ultime parole rivolte alla moglie sono state "Non mi sento bene", poi si è improvvisamente accasciato all'interno dell'esercizio e non si è più ripreso. Tutti i tentavi degli operatori del 118 arrivati sul posto sono risultati inutili. Non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.Come riporta il Messaggero Veneto l'uomo aveva raggiunto la compagna Elena un paio di anni fa, dal Piemonte dove aveva lavorato come investigatore privato. Arrivato in Carnia, da subito si era appassionato dell'attività del negozio di artigianato specializzato nella realizzazione di personaggi delle fiabe o della tradizione carnica con la resina ceramica.