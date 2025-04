"Come sta la Villa Comunale?": risponde Fabrizio Ferrante

Social Video 1 minuto Villa Comunale, il punto del V.Sindaco Ferrante Michele Straniero

Fino al 13 aprile la Villa Comunale sarà interessata da una manifestazione "Giardini Urbani" al cui margine di presentazione, abbiamo chiesto al V.Sindaco, titolare anche della Delega ai Lavori Pubblici, lo stato di salute del polmone verde della città."La Villa Comunale ha delle criticità oggettive, su questo non c'è dubbio - ha detto - e su quelle criticità oggettive ci siamo concentrati, stiamo intervenendo, speriamo di riprendere a prestissimo il cantiere lasciato fermo per troppo tempo, in maniera tale da concludere i ripascimenti, e poi di poter intervenire con un ulteriore straccio di finanziamento per il muraglione. Poi nel complesso la manutenzione del verde c'è, la Villa è vivibile. Io leggo molte critiche, leggo molti attacchi su come è tenuta la Villa Comunale: in effetti tutto è migliorabile, si può fare qualche cosa in più sicuramente per tante cose, però nel complesso io ritengo che la Villa Comunale con una manutenzione continua e costante possa essere sicuramente un fiore all'occhiello di questa città e noi lavoriamo affinché lo sia".