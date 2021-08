"Complimenti anche ai neo eletti": l'ironico sdegno del consigliere comunale Antonio Befano sull'assegno di fine mandato

Il consigliere comunale indipendente Antonio Befano, che fa parte della maggioranza di centro sinistra al governo della città, esprime parere assolutamente negativo sul ripristino dell'assegno di fine mandato, anche con retroattività, votato all'unanimità dal consiglio regionale.E sottolinea quelle che ritiene siano incongruenze, soprattutto in campo di servizi sanitari, e sull'unanimità di intenti che ha visto tutti uniti i gruppi della massima assise regionale: "Mentre ci costruiscono un ospedale, a non so quanti chilometri di distanza, in una campagna sperduta di Andria, il grande ospedale dalla Bat, i consiglieri regionali cosa fanno? Hanno votato il ripristino dell'assegno di fine mandato.... allora come funziona? Su certe cose c'è il voto bipartisan e sono tutti uniti maggioranza e opposizione! Qui si sta perdendo la misura". E conclude: "E mi meraviglio dei neo eletti che fanno tanto i brillanti. Complimenti davvero un bel provvedimento".