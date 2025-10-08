Musica gospel
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani

Una serata di preghiera e riscoperta della genuinità del messaggio cristiano

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 12.59
Una giornata all'insegna della musica gospel, preghiera e riscoperta della genuinità del messaggio cristiano. Un messaggio di speranza e guarigione, fisica e spirituale. Si presenta così l'evento "Puglia Gospel 2025"

L'evento si terrà Sabato 11 Ottobre dalle 17:30 nella centralissima Piazza Quercia di Trani con ingresso completamente gratuito. Ad organizzare la serata sarà la Comunione Pastorale "Uniti per la Puglia" insieme alla Associazione Missione Cristiana Messaggio di Speranza di Roma.

Oltre al noto missionario Dario Scuoppo ci saranno anche il gruppo True Devotion insieme a Mirko e Giorgia esponenti di spicco della gospel music contemporanea italiana, inoltre direttamente dalla Spagna come ospite internazionale interverrà il pastore Gustavo Marto, fondatore e presidente di diverse realtà cristiane in Europa, nonché pastore della chiesa evangelica di Barcellona che conta più di 7000 fedeli.

"Quella tranese è una tappa di una serie di incontri che hanno già coinvolto migliaia di persone in tutto lo Stivale. Alla base delle riunioni, la convinzione che il messaggio di Cristo sia ancora attuale".
Nel corso della manifestazione i partecipanti, in un clima di festa e di pace, verranno incoraggiati ad affidarsi al Signore capace ancora oggi di fare la differenza in ogni area della nostra vita, sia interiore che esteriore, come la famiglia, le relazioni, il lavoro e la salute.
L'ingresso è libero e aperto a tutti.
