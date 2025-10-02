Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre

Si è appena conclusa la seconda mobilità nell'ambito del progetto Erasmus + Ka122 'Building Bridges: Empowering Learning

and Inclusion, through CLIL and Digital skills' AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITÀ: PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000213580

CUP B56E23004900006.

Le professoresse Lucia Canaletti, Sara Maddalena e Carla Palmieri si sono recate presso la scuola Dante Alighieri di Izola - Slovenia dal 29 settembre al 1 ottobre per la visita preparatoria propedeutica allo svolgimento della mobilità degli alunni della SSS 1° 'Gen. E. Baldassarre' diretta dal Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano, che si terrà alla fine del mese di novembre presso la medesima scuola.



Attraverso tale mobilità le tre docenti hanno potuto visitare la scuola ospitante, conoscere la preside Cristina Valentič Kostić e il personale scolastico del paese partner, assistere ad alcune lezioni e organizzare la logistica per l'accoglienza degli studenti della SSS 1°'Gen.E. Baldassarre' prevista dal 23 al 29 novembre 2025.



Un'accoglienza calorosa ha dato il benvenuto alle tre docenti della SSS 1°'Gen. E. Baldassarre' impegnate durante questi tre giorni in un intenso programma di incontri e attività atto a rafforzare le relazioni di collaborazione tra i due istituti e a pianificare e definire gli obiettivi formativi del progetto