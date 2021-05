Concorso Amiu, pubblicato il calendario delle prove scritte

Amiu S.p.A. informa la cittadinanza di aver pubblicato sul sito aziendale www.amiutrani.it il calendario delle prove scritte, per tutti i profili professionali, che risulta così determinato:

28 giugno 2021:

• alle ore 09,00 "impiegato tecnico livello Quadro";

• alle ore 09,00 "impiegato amministrativo livello Quadro";

• alle ore 12,00 "impiegato tecnico livello 8"

• alle ore 12,00 "impiegato amministrativo livello 8"

• alle ore 15,00 "impiegato tecnico livello 7".

29 giugno 2021:

• alle ore 09,00 "impiegato amministrativo livello 7";

• alle ore 12,00 "impiegato tecnico livello 6".

30 giugno 2021:

• alle ore 09,00 "impiegato amministrativo livello 6";

• alle ore 12,00 "impiegato tecnico livello 5";

• alle ore 15,00 "impiegato amministrativo livello 5".

01 luglio 2021:

• alle ore 09,00 "autisti/conduttori livello 4";

• alle ore 12,00 "Operatori/Conduttori/Raccoglitori livello 3".

02 luglio 2021:

• alle ore 09,00 "Operatori di livello 2";

• alle ore 12,00 "Operatori di livello 1" dalla posizione n. 1 (codice 4151) al n. 67 (codice 3096) della graduatoria della prova preselettiva;

• alle ore 15,00 "Operatori di livello 1" dalla posizione n. 68 (codice 1645) al n. 135 (codice 1558) della graduatoria della prova preselettiva.

Le prove scritte, per tutti i profili professionali, si terranno in Trani presso la sede aziendale di AMIU S.p.A. – Strada Provinciale 168 – Località Puro Vecchio e si svolgeranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021", per lo svolgimento in presenza delle procedure selettive in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 allegato all'avviso di AMIU S.p.A. consultabile qui