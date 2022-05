Concorso nazionale Ragazzi Speciali, presenti due studentesse di Trani

Il 26 maggio 2022 l'Istituto "A. Moro", indirizzo alberghiero, ha partecipato al Primo Concorso Nazionale di Pasticceria "Ragazzi speciali", organizzato dall'Istituto Alberghiero "F. Di Svevia" di Termoli, insieme ai concorrenti di altri istituti alberghieri d'Italia. E' stato un evento eccezionale perché ha visto gareggiare un'alunna "speciale" tranese, con una compagna di classe normodotata, nella realizzazione di un dolce del territorio.L'idea della partecipazione a questo concorso è partita dalla docente di sostegno Prof.ssa Larocca Vincenza, che ha riconosciuto nella sua alunna la persona che aveva i requisiti per accedere alla prova concorsuale; il coordinamento del progetto è stato curato dal docente di pasticceria Prof. Carulli Onofrio che ha dato i giusti suggerimenti sul dolce da presentare: i "Sasanelli di Gravina". Con il suo contributo le ragazze si sono accuratamente preparate in diverse giornate di laboratorio all'esecuzione del dolce, fino alla fatidica giornata del 26 maggio che le ha viste protagoniste e cariche di inesprimibili emozioni.Questo evento è stato non solo l'occasione per conoscere altre realtà educative fuori del territorio regionale, ma soprattutto l'opportunità per le due studentesse di entrare tra loro in reciproca empatia, sviluppando una crescita vicendevole nei valori dell'amicizia che va ben oltre le barriere della disabilità.Al termine della manifestazione, le ragazze hanno ricevuto un attestato di merito e una medaglia, ma quel che più conta la soddisfazione impagabile di "Non essere un Produttore di dolci ma… un Costruttore di Emozioni".