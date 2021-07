Condanna a trent'anni per Patrizio Lomolino, riconosciuto colpevole di omicidio

Già destinatario negli scorsi giorni di due ordinanze di custodia cautelare in carcere grazie all'operazione "Medusa" per i crimini dell' associazione per delinquere di stampo mafioso "Clan Corda Lomolino", il pregiudicato Romano Patrizio Lomolino è stato condannato dal Tribunale di Trani a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Aldomiro Gomes, avvenuto il 18 febbraio 2007.La decisione, per la quale il difensore di Lomolino avvocato Mario Malcangi ha già annunciato l'appello, condanna il Lomolino che, nella ricostruzione dei fatti, al rifiuto di Gomez- un travestito con cui i sarebbe appartato insieme a un'altra persona - di corrispondere una somma di denaro, lo avrebbe freddato alla presenza di una terza persona.Lomolino ha già conosciuto il carcere per una condanna per una rapina all'ufficio postale di largo Petrarca in cui fu gravemente ferito una guardia giurata e una condanna a 9 anni per molestie sessuali e rapine nei confronti di un trans biscegliese, condanna quest'ultima dalla quale però era stato assolto dalla Corte d'Appello con formula piena.