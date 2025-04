Conferenze del Liceo "V. Vecchi" di Trani: l’ultimo appuntamento ha parlato di tecnologia

Social Video 2 minuti Ciclo Conferenze al Liceo "V.Vecchi" di Trani, il punto della DS Angela Tannoia

Si è tenuta sabato 12 aprile l'appuntamento conclusivo del Ciclo di Conferenze, avviate a gennaio. organizzate in occasione del 50esimo fondativo del'di Trani, e volute per avvicinare i giovani al mondo che andranno a vivere, creando consapevolezze e conoscenze.L'ospite dell'ultima conferenza è stato il prof., ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell'Il tema cardine ha riguardato: "La logica dei computer quantistici in parole semplici". Attraverso attività che hanno reso attivamente partecipi gli studenti, il prof. Quinto ha condotto la platea a contatto diretto con i fondamenti della computazione quantistica. Con un linguaggio chiaro e accessibile, la conferenza ha introdotto ai concetti chiave di questa disciplina, illustrando le differenze rispetto alla logica computazionale tradizionale e le possibili applicazioni pratiche nel mondo reale.«È stato un ciclo di conferenze intenso. Abbiamo avuto come ospiti figure di grande qualità, quali i proff. Mario Drago, Rino Caputo e Vincenzo Vespri, Maria Di Cosola, Vito Giuseppe Monopoli, Giulio Ferroni e Lucia Perrone Capano.- ha detto la Preside del Liceo V. Vecchi- i ragazzi hanno risposto con molto interesse. Sicuramente riporremo qualcosa di simile nei prossimi anni. L'obiettivo resta prospettare indirizzi ed orientamenti consapevoli per le scelte anche universitarie dei ragazzi».Con il prof. Maurizio Quinto si è concluso, altresì, il PCTO, riservato alle classi dell'ultimo anno, dal titolo "Le professioni : dalla rappresentazione alla realtà" che ha offerto un'occasione unica per ampliare gli orizzonti formativi degli studenti mediante un contatto diretto con esperienze e competenze di altissima qualità allo scopo di collegare la rappresentazione teorica alla concreta realtà lavorativa e professionale.