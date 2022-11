Consiglio comunale, approvati tutti gli argomenti all'ordine del giorno

Cominciato un con un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del disastro di Ischia e della giovane tranese deceduta ieri, il consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato 16 dei 17 punti all'ordine del giorno (il punto n.15 è stato ritirato per maggiori approfondimenti).Dopo gli interventi preliminari, con Di Leo che tra l'altro ha rimarcato le assenze della maggioranza, Ferri sottolineato e chiesto interventi per il problema della sicurezza nella zona di Capirro, De Toma che ha chiesto chiarimenti sulla situazione cappelle al cimitero; Di Meo sugli esiti del bonus bollette, Biancolillo sulla tenuta dell'amministrazione, e Loconte sulla situazione degrado e sicurezza in villa comunale, si è passati all'approvazione unanime del Piano per il diritto allo studio, annualità 2023 (dalla mensa ai trasporti, dalla vigilanza alle dotazioni digitali, ai numerosi progetti educativi), che presume una spesa di 2.691.557 euro (contributo Regione Puglia 1.981.557 euro).Si è poi passati ai due punti riguardanti l' Ambito territoriale sociale di Trani-Bisceglie, con l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, e la presa d'atto del Piano sociale di zona 2022/2024: dopo la relazione dell'assessore Rondinone e del dirigente Attolico, è stato approvato l'importante argomento, che vede per Trani un Piano Sociale di Zona con un budget triennale di circa € 18.500.000, grazie ad un lavoro certosino e competente svolto da un "Ufficio strutturato che vede la presenza oltre del Dirigente Attolico anche di specialisti amministrativi dedicati e di assistenti sociali sia dell'Ufficio di Piano che dei servizi Sociali professionali di Trani e Bisceglie. Questo mi rende particolarmente orgoglioso – ha sottolineato il consigliere Morollo - e dovrebbe rendere orgogliosi noi tutti poiché l'Ambito Territoriale di Trani è il primo Ambito in Puglia ad approvare il Piano Sociale di Zona e viene preso da esempio dagli Uffici Regionali".Approvati a maggioranza gli altri punti all'ordine del giorno. Tra i quali il Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della città" al sig. Carlo di Pantaleo: la nobile figura di uno sportivo d'altri tempi, che ancor oggi dedica la sua passione allo sport ed al basket in particolare, è stata descritta dal consigliere Giuseppe Mastrototaro, raccogliendo i consensi dell'assise.