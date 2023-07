Consiglio comunale convocato per venerdì 7 luglio

1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari

2) Esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di quota indivisa pari a dieci quarantesimi del complesso immobiliare denominato "villa Bini"

3) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione giudiziale n. 39/2023 - controversia r.g. 6622/2021 - tribunale di Trani – sez. lavoro

4) Riconoscimento debito fuori bilancio tribunale di Trani. r.g. 6448/2014. sentenza n. 1906/2022 in favore di -omissis-

5) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 227/2023 del giudice di pace di Trani in favore di -omissis-

6) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 321/2023 del giudice di pace di Trani in favore di -omissis-

7) Riconoscimento debito fuori bilancio per competenze professionali all'avv. Giuliana Michela Cartanese quale difensore dell'Amet, l'Aigs ed il Comune di Trani nel giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio comunale della Città è convocato per venerdì 7 luglio alle ore 15.30 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 10 luglio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: