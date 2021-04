Consiglio regionale, approvato l'istituzione dell'Osservatorio dei Minori

Ciliento: "Struttura importante per rilevare dati e informazioni su bambini e adolescenti"

Il consiglio regionale ha appena approvato l'istituzione dell'Osservatorio Regionale dei Minori che mette in rete le diverse istituzioni pubbliche e private che si occupano di bambini e bambine, ragazzi e ragazze.Si tratta di una struttura importante che saprà rilevare dati e informazioni fondamentali che riguardano il mondo di bambini e adolescenti.Dal 4 marzo, giorno in cui è stato presentato il documento di contrasto alla povertà educativa, ad oggi si stanno mettendo in atto percorsi virtuosi rivolti ai minori della regione Puglia.