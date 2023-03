Consulta pari opportunità e politiche di genere: il consiglio comunale approva

Approvato a maggioranza nella seduta del consiglio comunale svoltasi ieri a Palazzo Palmieri il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le pari opportunità e le politiche di genere", presentato dall'assessorato alle Pari Opportunità dell'amministrazione comunale.Con questo provvedimento è dunque "istituita presso il Comune di Trani la Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere" che sarà un organismo permanente, "consultivo e propositivo, dell'Amministrazione Comunale e costituisce lo strumento operativo del Comune di Trani per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini".Fra le numerose funzioni della Consulta quella di promuovere "iniziative dirette alla piena affermazione di una cultura delle pari opportunità, considerata in tutti i suoi aspetti ed ambiti di applicazione, a partire dalle famiglie, dalla scuola, dal lavoro, dalle parrocchie, dalla partecipazione alla vita politica, sociale ed economica nonché all'interno delle istituzioni", o favorire "la creazione di positive sinergie non soltanto con il mondo della scuola, ma anche con istituzioni, associazioni, movimenti, organismi presenti sul territorio accomunati dall'impegno contro le diseguaglianze, individuando forme di collaborazione, di coordinamento di iniziative e programmi comuni", ed è formata da componenti istituzionali e componenti associative.