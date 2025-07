Consultorio Asl Bat, l'11 luglio incontro rivolto alle future mamme

L'Unità Operativa Assistenza Consultoriale ASLBT, diretta dal Dott.Gianni Ferrucci del Distretto Socio Sanitario n.5, diretto dal Dott. Francesco Galante, rinnova il suo impegno al fianco delle donne in gravidanza con i Corsi Preparto, incontri pensati per offrire un supporto completo e multidisciplinare in uno dei momenti più importanti della vita.I corsi sono rivolti alle future mamme e ai loro partner e si svolgono in un clima accogliente, guidati da un team di professionisti esperti, pronti a fornire informazioni, consigli pratici e supporto emotivo in vista del parto e delle prime settimane di vita del neonato.In occasione dell'incontro dell'11 luglio, interverranno il:Dr. Giuseppe Labianca, Biologo Nutrizionista, che parlerà di alimentazione in gravidanza, con preziosi consigli su come mantenere un regime alimentare sano ed equilibrato per il benessere della mamma e del bambino.Dr. Riccardo Ferro, kinesiologo, che guiderà le partecipanti in una breve sessione di attività fisica mirata, utile per migliorare il tono muscolare, favorire il benessere psicofisico e preparare il corpo al parto.Questa iniziativa rappresenta un'occasione preziosa per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso della gravidanza, grazie al confronto diretto con specialisti del settore e al sostegno offerto da un gruppo di donne che condividono la stessa esperienza. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte le donne a partire dal 7° mese di gravidanza.Info tel: Consultorio Trani 0883483336Consultorio familiare Bisceglie0803363317.