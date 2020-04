Contenimento Coronavirus, chiuso un esercizio commerciale ed altre 124 sanzioni

Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, sono stateledalle Forze di Polizia nell'intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell'ambito delle attività messe in campo per garantire l'attuazione delle misure del Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus;sono i soggettiai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle predette misure; Gli esercizi commerciali ispezionati domenica sono invece; perdi questi è arrivato il provvedimento della chiusura dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 19/2020.Complessivamente, dunque, dall'11 marzo scorso lesalgono a; leper violazione dell'art. 650 del Codice Penale sono, mentrequelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece; a questi numeri si aggiungono. Glicomplessivamentesono, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale,amministrativamente edesercizio chiuso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 19/2020.I controlli, eseguiti dalle Forze dell'Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, in concomitanza con la Settimana Santa, come pianificato questa mattina in occasione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Maurizio Valiante ed al quale hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia.Nel corso della riunione è stato deciso infatti di potenziare ulteriormente l'azione di vigilanza sull'intero territorio provinciale, anche attraverso l'ausilio degli elicotteri ed una serrata presenza della Polizia Stradale lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio di questa provincia, presso i caselli dell'autostrada, e sulle direttrici che conducono ai principali luoghi e mete di svago della provincia, al fine di scongiurare il tradizionale fenomeno delle gite fuori porta di Pasquetta, che mal si conciliano con l'attuale fase di emergenza che impone a tutti responsabilmente di evitare spostamenti non necessari ed assolutamente immotivati.Nell'occasione, il Prefetto ha voluto nuovamente ringraziare le Forze dell'Ordine per lo straordinario sforzo profuso senza sosta in queste settimane nelle attività di vigilanza e controllo del territorio e per il prezioso compito cui saranno chiamati nei prossimi giorni di festività pasquali, quando sarà assolutamente fondamentale evitare, da parte dei cittadini, spostamenti che non siano strettamente necessari (per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di urgente necessità).Intanto, domani sono convocati in videoconferenza tutti i Sindaci dei Comuni della provincia per fare il punto sul loro coinvolgimento, per il tramite delle Polizie Locali, nelle programmate attività di controllo e vigilanza in questa settimana, che si presenta "ad alto rischio" per la diffusione del contagio qualora venga abbassata la guardia da parte di tutti, non rispettando puntualmente e rigorosamente le misure di contenimento dettate dal Governo.