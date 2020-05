Contenimento del virus, controlli rigorosi per la sicurezza nei luoghi di lavoro ​

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, per il rispetto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus. Dall'11 marzo scorso, infatti, le; le, mentrequelle; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono, invece, la(art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungonoGlisono, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale eai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 19/2020inveceI controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno - come preannunciato - rigorosamente lungo tutto il territorio provinciale in vista del fine settimana che coincide con il ponte del 1° maggio, nel corso del quale sarà assolutamente necessario evitare ogni forma di assembramento. Per questo, si fa nuovamente appello al senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini nella scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza per limitare al massimo i rischi di una nuova diffusione del contagio.Intanto, nel pomeriggio di oggi il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha riunito in videoconferenza il Presidente della Provincia ed i rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia Levante, Cgil, Cisl, Uil e Partenariato Economico e Sociale, per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità, per un corretto avvio della ripresa delle attività produttive industriali e commerciali già a partire dal prossimo 4 maggio, del rigoroso rispetto delle nuove regole di sicurezza "anti-coronavirus" in azienda.Le imprese che a partire da lunedì potranno riprendere le proprie attività sono chiamate a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile scorso tra Governo e parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di sicurezza nei cantieri del 24 aprile ed il protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo scorso.