Contributo di solidarietà alimentare, per Trani circa 480mila euro

Una somma di circa 480 mila euro in arrivo per il Comune di Trani per far fronte alle necessità alimentari della popolazione. Nella serata di ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato lo stanziamento per i Comuni di 400 milioni di euro. Una cifra da utilizzare per il cosiddetto "contributo di solidarietà alimentare" ossia per le esigenze determinate dalla difficoltà ad approvvigionarsi di beni di prima necessità da parte delle famiglie che hanno subito un calo drastico del reddito.La bozza di ripartizione è stata inviata ai componenti della conferenza stato regioni dal presidente Bonaccini e pertanto potrebbe essere passibile di alcune variazioni. La tabella è tuttavia utile per capire quanto meno l'ordine di grandezza dei contributi che arriveranno dallo Stato ai Comuni.Spetterà ai servizi sociali dei Comuni stilare un elenco di beneficiari e la determinazione del contributo.