Controlli congiunti di Amiu e Polizia locale per contrastare l'abbandono dei rifiuti e verificare la correttezza dei conferimenti

AMIU S.p.A. e Polizia Locale hanno avviato da alcuni giorni una serie di controlli congiunti a tappeto sull'intero territorio comunale finalizzati alla verifica del rispetto del regolamento in materia di rifiuti urbani. Le attività proseguiranno per diverse settimane e hanno per oggetto vari aspetti connessi al conferimento dei rifiuti con la finalità di contrastare comportamenti che danneggiano l'Ambiente e fanno aumentare i costi a carico dei cittadini. Perché è fondamentale sottolineare che abbandonare i rifiuti in maniera indiscriminata o non differenziare i rifiuti ha come effetto l'aumento dei costi legati ai servizi ed allo smaltimento di rifiuti che causa un danno agli stessi cittadini. Pertanto è fondamentale chiarire che la minoranza di cittadini che non rispetta le regole danneggia direttamente, oltre che l'Ambiente ed il decoro della città, dal punto di vista economico l'intera cittadinanza (compresi loro stessi). Il pagamento della TARI (tariffa rifiuti) è legato ai costi sostenuti: diventa indispensabile chiarire questi aspetti e auspicare che migliori la condizione generale se si vuole davvero poter avere una città pulita e sostenibile e costi minori per i contribuenti.

I controlli in corso sono mirati a contrastare gli errati conferimenti sia per quanto riguarda la mancata differenziazione dei rifiuti che il rispetto del calendario di conferimento in relazione all'orario ed al giorno di conferimento. Le attività di controllo riguardano anche il contrasto agli abbandoni di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri e presso le Isole Ecologiche Mobili di via Andria e dello Stadio in orari diversi da quelli consentiti. I controlli mirano anche a debellare il conferimento di rifiuti all'interno di buste nere e della frazione "organica" all'interno di buste non compostabili e biodegradabili come disposto dall'Ordinanza Dirigenziale n. 105 del 5/4/2023 del Comune di Trani. Le attività di controllo sono anche puntate contro l'abbandono di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche della città e di rifiuti nei pressi dei cestini stradali porta rifiuti nonché la verifica presso il Centro Comunale di Raccolta e presso le Isole Ecologiche Mobili di conformità del rifiuto non riciclabile in cui non vi siano rifiuti di plastica e metalli, vetro, carta o altre frazioni recuperabili o conferibili tramite il porta a porta o presso il Centro Comunale di Raccolta.

Per eventuali informazioni relative alle attività di AMIU S.p.A. invitiamo gli utenti a contattarci al Numero Verde 800 665155 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili social Facebook ed Instagram AMIU Trani