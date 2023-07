Controlli mirati della Polizia di Stato per contrastare la guida sotto stato di ebbrezza e stupefacenti

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Barletta Andria Trani hanno effettuato un monitoraggio delle principali arterie stradali della provincia, con posti di controllo dedicati alla verifica della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, utilizzando le speciali apparecchiature in dotazione quali l'etilometro, per la misurazione del tasso alcolemico e il "Wipe Alyser", per il rilevamento della sostanza stupefacente.

Il servizio ha registrato un bilancio di 33 veicoli e 57 persone controllate, per un totale di quattro contravvenzioni elevante ai sensi del Codice della Strada. In particolare, due di queste hanno accertato la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l da parte di conducenti neopatentati.

Infatti, è bene ricordare che, sebbene il Codice della Strada vieti in via generale le condotte di guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, per alcune categorie di conducenti, tra cui i neopatentati e i soggetti che hanno meno di 21 anni, in ragione della loro presunta inesperienza alla guida, è previsto un divieto assoluto di porsi alla guida di un veicolo dopo aver bevuto, quindi anche con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l.

I controlli, realizzati al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei conducenti e della circolazione stradale, proseguiranno durante tutto l'arco della stagione estiva.

La Polizia di Stato, in concomitanza con l'inizio della stagione estiva e con la ripresa delle attività dei principali locali notturni che vedono interessare la movida giovanile, ha predisposto, nello scorso week end, controlli specifici e mirati con l'ausilio di personale sanitario della Polizia di Stato.