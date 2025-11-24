Convegno sulla governance dell'emergenza sociale

Per motivi di privacy, l'elenco reca esclusivamente i numeri di protocollo generale delle istanze e il relativo punteggio attribuito

Tredici punti all'Ordine del Giorno per l'adunanza del 27 novembre per approvare PAESC, IMU 2026 e Bilancio

Dalla gestione dello Stadio "Lapi" al "Monastero di Colonna", stabilite le tariffe dei servizi a domanda individuale. Esenzioni per associazioni, ONLUS e over 65

Ad eccezione dell'Ufficio CIE e di quello per le dichiarazioni di nascita e morte

Le sezioni elettorali 17, 18, 19 saranno ubicate presso la scuola primaria di via La Pira

Associazioni

L'Auser e la Città di Trani uniscono esperti finanziari e teatro per armare gli anziani con conoscenza e consapevolezza, sfidando la vergogna delle vittime