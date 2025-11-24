Povertà
Convegno sulla governance dell'emergenza sociale

Organizzato il 5 dicembre dal servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito territoriale Trani – Bisceglie

Trani - lunedì 24 novembre 2025 9.15
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dell'Ambito territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, coordinato dall'Ufficio di Piano e funzione propria dei Servizi Sociali Professionali di Trani e Bisceglie, e gestito dalla RTI Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi stai a cuore e Trani Soccorso, ha organizzato per il 05 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un convegno dal titolo "Tempestività e raccordo: la governance dell'emergenza sociale tra norma, prassi e coordinamento istituzionale". L'incontro sarà realizzato a Bisceglie Sala degli specchi - Palazzo Tupputi, sito in Via Cardinale dell'Olio 30.
Sarà prevista la consegna di attestato di partecipazione al termine dell'incontro e in corso di accreditamento disponibili per Assistenti sociali. L'iscrizione all'incontro per gli operatori sociali del territorio può essere effettuato tramite piattaforma Google al seguente link: https://forms.gle/HrWA4G2SeZAdRxDi6.
Il Convegno formativo dal tema "Tempestività e raccordo: la governance dell'emergenza sociale tra norma, prassi e coordinamento istituzionale" mira a rendere visibile il lavoro svolto e a esplorare come le diverse istituzioni e professionisti coinvolti nell'emergenza sociale, riescano a cooperare in modo efficace, rispettando le normative esistenti, affrontando la complessità delle situazioni reali.
La capacità di rispondere prontamente a una situazione di emergenza è essenziale, ciò implica una valutazione rapida delle necessità e una risposta adeguata, che non si limiti solo all'aspetto sanitario e assistenziale, ma si deve prendere in considerazione il benessere psico-sociale e culturale della persona che in quel dato momento si trova in una situazione di difficoltà o svantaggio.
Un focus particolare sarà dedicato alle sfide quotidiane del coordinamento tra i vari professionisti e istituzioni coinvolti anche con la possibilità di coordinamento nazionale oltre che stimolare la cooperazione tra Forze dell'Ordine, Sanità, Protezione Civile e Servizi Sociali fondamentale per assicurare una risposta tempestiva e integrata, nonostante questa collaborazione presenta difficoltà pratiche, legate a diversità di approcci, protocolli o risorse disponibili. Sarà quindi necessario trovare modalità operative che favoriscano l'efficacia di questo lavoro di rete, ottimizzando la comunicazione e la cooperazione interprofessionale per affrontare in modo coordinato e integrato ogni situazione di emergenza sociale.
Un altro tema importante dell'iniziativa sarà l'esplorazione delle soluzioni innovative che possano migliorare il Pronto Intervento Sociale, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, modelli di collaborazione pubblico-privato e best practices sviluppate sul territorio. Inoltre, sarà posta particolare attenzione alla formazione continua degli operatori e alla creazione di linee guida operative che permettano un intervento immediato e mirato, riducendo al minimo i margini di errore o confusione tra i diversi attori coinvolti.
