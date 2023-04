Convocato il Consiglio comunale per venerdì 28 aprile: c'è il bilancio consuntivo

Il Consiglio Comunale è convocato per venerdì 28 aprile alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per giovedì 4 maggio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:- Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale del 28 settembre 2022, 30 settembre 2022, 15 novembre 2022, 28 novembre 2022, 30 novembre 2022 e 22 dicembre 2022- Parziale modifica alla deliberazione di Consiglio comunale nr. 36 del 26/05/2022 - Sostituzione degli allegati (macroaree in formato A/4 e A/3)- Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 2022- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 849/2022 del Giudice di Pace di trani in favore di - omissis -- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1563/2023 del Consiglio di Stato – sez. seconda in favore della società -omissis-- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 579/2023 del tribunale di Trani in favore di -omissis-- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 224/2023 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-