Coronavirus a Trani, il circolo del Partito democratico acquista 500 mascherine

ll Circolo del Partito Democratico di Trani, anche grazie al contributo dei suoi iscritti e dei suoi consiglieri comunali, ha acquistato 500 mascherine (alcune chirurgiche e alcune con certificazione FFP2) che consegnerà nei prossimi giorni al Sindaco di Trani, quale responsabile della Protezione Civile locale, affinché possano essere utilizzate per la protezione di tutti i soggetti impegnati in questi giorni a fronteggiare l'emergenza Covid-19 (polizia locale, personale del Pronto Intervento Sociale, volontari, ecc.).Tutti coloro che si stanno impegnando per fronteggiare il diffondersi del virus nel nostro territorio sono purtroppo i più esposti al contagio ed è particolarmente importante preservare la loro incolumità. Attraverso questo piccolo ma tangibile segno, il Circolo del PD di Trani vuole esprimere un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, si stanno impegnando per la collettività in questo difficile momento.