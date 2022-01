Corso serale all'istituto alberghiero di Trani, al via le iscrizioni per l'anno 2022/2023

L'istituto alberghiero di Trani avvia le iscrizioni per i corsi serali per l'anno scolastico 2022/2023.Presso L'Istituto A.Moro sono attivi percorsi di II livello rivolti a:gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.Il corso è rivolto a tutti coloro che per motivi di lavoro, di famiglia o personali hanno abbandonato gli studi e intendono riprenderli per acquisire un diploma senza sacrificare la propria professione e per chi ha già un diploma ma vuole specializzarsi nel settore della ristorazione. L'orario settimanale è articolato su cinque pomeriggi, dal lunedì al venerdì per un totale di 22 ore settimanali. Attualmente sono attive le classi III, IV e V. Una commissione di docenti valuterà il percorso scolastico e lavorativo dello studente valorizzando le esperienze che possono tradursi in credito scolastico e formativo. Sono valutati i crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore di frequenza (laurea, altro diploma. ecc.).Iscrizioni entro il 28 Gennaio.