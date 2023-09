Cosa fare nel weekend? Eventi, sagre e feste nei dintorni

Barletta - Disfida di Barletta

Trani - SuperTrani

Bisceglie - "Sirene" Performing Arts Festival

Andria - Festival "Castel dei Mondi"

Bari - Fiera del Levante

Corato - Secolare Festival

Molfetta - Festa patronale 2023

Cerignola - Festa patronale 2023

Il secondo weekend diè ricco di appuntamenti in: tutti questi elementi sono racchiusi negli eventi che animerannole città delle province diVi proponiamo di seguito un riepilogo dei principali appuntamenti in zona.Rievocazione storica della Disfida di Barletta, scontro tenutosi il 13 febbraio 1503. La manifestazione è attesa soprattutto per il Certame Cavalleresco che avrà luogo domenica 10 settembre a partire dalle ore 17:00 nel Fossato del Castello.Il programma completo è disponibile a questo link Torna per la seconda edizione il festival itinerante dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop. Si tratta di un'occasione di incontro e aggregazione per bambini, giovani e famiglie che potranno immergersi in un mondo di cosplay, giochi da tavolo, stand e talk a tema.Il programma si può consultare a questo link. Giunto alla 3^ edizione, il festival comprende workshop, creazioni partecipate, azioni urbane spettacoli ed esibizioni con artisti del panorama nazionale e internazionale.Di seguito sono disponibili ulteriori informazioni Una rassegna di incontri dedicata al mondo del teatro e delle arti performative che vede nel Castel del Monte la sua cornice ideale. Incontri, workshop, installazioni e spettacoli da non perdere.Ecco il programma Arrivata ormai alla sua 86esima edizione, la Nuova Fiera del Levante si conferma una delle principali fiere non solo nella zona del Mediterraneo, ma nel panorama nazionale. Anche quest'anno ospiterà eventi, esposizioni e congressi di spessore.Maggiori informazioni sul sito web Turismo, musica e natura: queste le parole chiave della prima edizione del Secolare Festival, pronto a valorizzare il territorio attraverso degustazioni, esibizioni e spettacoli.Qui è possibile consultare il programma Con l'attesa sagra a mare culminano i festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Tanti appuntamenti tra tradizione, folklore, street food e musica.Ecco il programma completo Dedicata alla Madonna di Ripalta, la festa patronale di Cerignola racchiude tradizioni, folklore, musica e food.