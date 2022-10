Covid e post covid, le malattie polmonari al centro di un talk a Trani

Domani, sabato 8 ottobre, a Palazzo San Giorgio di Trani, ultima giornata di lavori per il V seminario "Pneumology around the clock: lungs and surroundings", presieduto da Emmanuele Tupputi, responsabile U.O. Pneumotisiologia della Asl Bt, e da Onofrio Resta, professore di Malattie Apparato Respiratorio Università di Bari.Due le sessioni di lavori previste e un talk show dal titolo "Quello che sappiamo e quello che non sappiamo sul long Covid" al quale interverranno Sergio Carbonara, direttore Malattie infettive Bisceglie; Onofrio Resta, direttore cattedra Pneumologia Università di Bari; Marco Matteo Ciccone, professore Università degli Studi di Bari, Cardiologia; Stefania Menolascina, dirigente medico Dipartimento di Prevenzione Asl Bt; Emmanuele Tatò, neo direttore sanitario Ospedale Dimiccoli di Barletta.La giornata di lavori inizierà alle ore 8 con un confronto su "Le patologie respiratorie", moderato dalle dott.sse D'Avanzo e Caldarola e dal dott. Mariano.Alle ore 8.30 si darà il via alla settima sessione di lavori dal titolo "Nuove frontiere in chirurgia toracica", presieduta dal dott. Privitera e moderata dai dott. Carbonelli e Satriano. Durante la sessione interverranno il dott. Orlando su "Tecniche diagnostiche in endoscopia toracica" e il dott. Rendina su "Il trapianto di trachea: una possibilità concreta".Alle ore 10.30 il dott. Emanuele Tupputi terrà una lettura magistrale dal titolo "Le alterazioni funzionali respiratorie nei post-COVID 19, algoritmi e diagnosi differenziale con le patologie polmonari no COVID 19", alla quale interverrà il dott. Laveneziana, Direttore del programma "Dyspnoea and Exercise" University Hospital Pitié-Salpêtrière e prof. Ordinario di Fisiologia Respiratoria Sorbonne Université di Parigi.Alle ore 11 avrà inizio l'ottava ed ultima sessione di lavori del seminario scientifico, dal titolo "Covid19. Percorsi in acuto, post acuto e long Covid", presieduta dal dott. Bertolino e moderata dal dott. Vincenzi e dalla dott.ssa Gallo. Durante la sessione interverranno il dott. Panunzio su "Diagnostica per immagini", il dott. Rogliani su "Gestione delle comorbidità cardiovascolare nella BPCO", il dott. Aliani su "Aspetti fisiopatologici del post COVID ed i benefici della riabilitazione respiratoria", il dott. De Pace su "Monoclonali ed antivirali nella gestione del Covid" e la dott.ssa Lalli su "Ruolo delle cure termali nel post covid: Esperienza Puglia".Al termine dell'esposizione delle argomentazioni degli esperti e moderatori citati, ci sarà una discussione generale sulle tematiche trattate moderata dai dott. Tupputi e Resta e verrà somministrato un questionario.Le sessioni di lavoro saranno aperte al pubblico e saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube "E20econvegni ufficio stampa" e sulla pagina Facebook di E20EConvegni, segreteria organizzativa e provider del seminario.Il seminario, che riscuote ogni anno un grandissimo successo di partecipanti (quest'anno saranno oltre 300 nelle tre giornate) gode di importanti patrocini, fra cui Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Trani, Asl Bt, Pianeta Respiro e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia Bat.