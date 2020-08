Covid, un premio per chi si è laureato in modalità telematica

La Città di Trani ha aderito all'iniziativa Graduation Day promossa dall''Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI e Anci Puglia.L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito, durante i mesi di chiusura per l'emergenza epidemiologica da #Covid-19, il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell'anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non.Per l'assegnazione del premio verrà istituito un «Smart Graduation day» nella prima decade di settembre: in quella data si svolgerà la consegna del premio ai laureati pugliesi in tutti i Comuni aderenti all'iniziativa.Se sei residente a Trani e ti sei laureato durante i mesi di chiusura per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vuoi partecipare al premio, invia una mail a urp@comune.trani.bt.it indicando i dati anagrafici, una mail, la data di laurea, il corso di studi seguito, l'Università/Accademia/Conservatorio frequentata ed allegando la copia di un documento d'identità in corso di validità. La scadenza è fissata per il 25 agosto 2020.