Cucciolo di cinghiale avvistato via Annibale di Francia mentre corre sulla pista ciclabile

Cinghiale in via Annibale di Francia

Sono sempre più frequenti gli avvistamenti cinghiali nelle campagne di Trani. Non capita tutti i giorni però d'incontrarli in pieno centro cittadino: è quanto è accaduto qualche giorno fa ad un cittadino che a bordo della sua auto è riuscito ad immortalare un cucciolo di cinghiale, visibilmente impaurito, correre sulla pista ciclabile in via Annibale di Francia. Episodi, dicevamo, sempre più frequenti: sono in particolare le guardie campestri ad imbattersi spesso in branchi di cinghiali nei giri di perlustrazione nell'agro tranese e più volte hanno chiesto interventi da parte delle istituzioni affinché siano presi i dovuti provvedimenti.Tendenzialmente i cinghiali non attaccano l'uomo, in caso di incontri casuali preferiscono allontanarsi. I rischi, come avviene con i selvatici, sono quelli di un attacco disperato nel caso in cui non esistano per l'animale altre vie di fuga. E vista la loro stazza l'impatto può avere conseguenze. Quindi sempre meglio favorire il reciproco allontanamento.