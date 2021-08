Cumuli di rifiuti in via di Villa Friuli, i residenti: «Amiu non pulisce da una settimana»

Si presenta così sin dalle prime ore di questa mattina il cestino gettarifiuti di via di Villa Friuli, come segnalato dai residenti. Amiu non provvede allo svuotamento e al cambio busta oramai da una settimana e a nulla sono servite le segnalazioni inviate all'ente. Intanto i rifiuti aumentano e gli incivili, residenti e non, continuano a farla franca utilizzando sempre più spesso semplici cestini per disfarsi dei loro rifiuti domestici. E sia di giorno che di notte cani randagi, gatti e topi fanno festa.Occorrono evidentemente maggiori controlli e sanzioni ma da parte di Amiu occorre anche una maggiore frequenza nello svuotamento cestini e cambio busta nelle zone periferiche residenziali. Lo stesso dicasi per il vicino contenitore per le deiezioni canine oramai strapieno e con un fetore pazzesco anche a causa delle elevate temperature dei giorni scorsi.Così come è oramai necessario che Amiu provveda allo spazzamento delle strade di Capirro II Valleluna come da contratto di servizio; i residenti riferiscono che tale servizio non è mai stato eseguito. Lo dimostra un cumulo di rifiuti su via Giuseppe Palmieri oramai da 20 giorni.