Da ex albergo ad edificio residenziale: per Lima (FdI) è "abdicazione del sindaco e della sua amministrazione"

Urbanistica, ex Royal (Jolly hotel): "Storia di una abdicazione del sindaco e della sua amministrazione" commenta Raimondo Lima di Fratelli d'Italia.E spiega sui social, ricordando i suoi precedenti interventi negli anni passati sullo stesso argomento: "Sono anni che intervengo pressoché in solitaria su argomento ex Jolly hotel e sulla scelta dell'amministrazione di "abdicare", non intervenire, non impugnare alcunché al Tar nonostante un vincolo che insisteva sull'immobile da inizi anni '90.Vincolo di destinazione alberghiera oggetto di un accordo con l'amministrazione dell'epoca e che in virtù di quella destinazione, consentì un ampliamento delle cubature…"